EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Lise kayıt için hangi belgeler gerekir? LGS 2022 lise kayıtları ne zaman, lise kaydı için hangi evraklar gerekir?

Lise kayıt için hangi belgeler gerekir? LGS 2022 lise kayıtları ne zaman, lise kaydı için hangi evraklar gerekir?

25.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise kaydı için gerekli evrakların listesi ve lise kayıt tarihleri. LGS tercih sonuçlarıyla liseye yerleşen öğrenciler tarafından araştırma konusu oldu. MEB 25 Temmuz 2022 tarihinde LGS tercih yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Lise kaydı için harekete geçen öğrenciler ve veliler kayıt ile ilgili bilgileri sorgulamaya devam ediyor. 2022 Lise kayıt tarihleri ve lise kaydı için gerekli evraklar listesi haberimizde...

Lise kayıt için hangi belgeler gerekir? LGS 2022 lise kayıtları ne zaman, lise kaydı için hangi evraklar gerekir?

MEB 2022 LGS tercih sonuçları ile milyonlarca lise adayı tercih sonuçlarını 25 Temmuz itibariyle öğrendi. Liseye yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih veya nakil işlemlerine başvuracak. Liseye yerleşen öğrenciler ise lise kayıt tarihlerini ve lise kaydı için gerekleri belgelerin listesini araştırıyor. Peki, Lise kayıt için hangi belgeler gerekir? LGS 2022 lise kayıtları ne zaman, lise kaydı için hangi evraklar gerekir? İşte detaylar...

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler merak konusu oldu. Fakat söz konusu evrakların okuldan okula değişiklik göstermektedir.

Lise kayıtları için gerekli belgeler şu şekildedir:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

2022 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAK?

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklandı.

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporlar erişime açıldıLGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporlar erişime açıldı
2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?
2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
lgs lise kayıtları lise kayıtları ne zaman lise kayıtları ne zaman başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

YKS üniversite taban puanları 2022!

YKS üniversite taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.