MEB 2022 LGS tercih sonuçları ile milyonlarca lise adayı tercih sonuçlarını 25 Temmuz itibariyle öğrendi. Liseye yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih veya nakil işlemlerine başvuracak. Liseye yerleşen öğrenciler ise lise kayıt tarihlerini ve lise kaydı için gerekleri belgelerin listesini araştırıyor. Peki, Lise kayıt için hangi belgeler gerekir? LGS 2022 lise kayıtları ne zaman, lise kaydı için hangi evraklar gerekir? İşte detaylar...

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler merak konusu oldu. Fakat söz konusu evrakların okuldan okula değişiklik göstermektedir.

Lise kayıtları için gerekli belgeler şu şekildedir:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

2022 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAK?

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklandı.

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

