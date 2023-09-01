Lise öğrencilerinin geliştirdiği sulama projesiyle 4 mevsim tarım yapılabilecek

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklıları için devam ediyor.

Bu kapsamda BİLFEN Koleji Çamlıca Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin geliştirdiği "Nembank" projesiyle yenilenebilir enerji yöntemiyle tarımsal üretimde devamlılık sağlanıyor.

Bilgisayar Öğretmeni Gökhan Koçyiğit, AA muhabirine, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı bu projenin amacının dünyadaki su döngüsünü hızlandırmak olduğunu belirtti.

Yağışların azaldığını dönemlerde havada asılı kalan nemi, yağmur suyunu beklemeden suya dönüştürmek için harekete geçtiklerini dile getiren Koçyiğit, "Bu işlemi sadece bir soğutma sistemi ve elektronik devre elemanıyla kolaylıkla yapabiliyoruz. Bakır levhaların üzerinde su damlacıklarını yoğunlaştırarak daha fazla su elde ediyoruz. Böylece yağmur beklemeden, herhangi yer altı kaynağından su çekmeden tarımsal arazilerimizi suluyoruz." diye konuştu.

Güneş enerjisi kullanarak akım elde ettiklerini anlatan Koçyiğit, daha ucuz maliyetle elektriğe ihtiyaç duymadan sistemi çalıştırabildiklerini söyledi.

Elektronik aksamın tarladaki suyun azalınca çalışır konuma geldiğini belirten Koçyiğit, "Sistem ihtiyaç varsa çalışıyor. Tarladaki nem azaldığında sistem devreye giriyor. Amacımız Akdeniz, Ege bölgelerinde sera yöntemiyle yer altı suyunu çekmeden tarımı gerçekleştirmek." dedi.

"ÇİFTÇİLER, TARLALARINI NADASA BIRAKMAK ZORUNDA KALMAYACAK"

Coğrafya öğretmeni Hamit Yücegöğ de projeyle tarımda yenilenebilir enerjinin kullanılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yücegöğ, "Çiftçilerimiz ne yazık ki düzenli ve doğru yöntemlerle sulama yapamıyor. Bu projeyle bu sorun ortadan kalkmış olacak. Çiftçiler, tarlalarını nadasa bırakmak ve her yıl ürün değiştirmek zorunda kalmayacak." diye konuştu.

