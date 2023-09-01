YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Lise öğrencilerinin geliştirdiği sulama projesiyle 4 mevsim tarım yapılabilecek

Lise öğrencilerinin geliştirdiği sulama projesiyle 4 mevsim tarım yapılabilecek

01.09.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Ankara'da lise öğrencilerinin geliştirdiği "Nembank" projesiyle çiftçilerin havadaki nemden elde ettiği suyla yaz kış tarım yapması hedefleniyor.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklıları için devam ediyor.

Bu kapsamda BİLFEN Koleji Çamlıca Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin geliştirdiği "Nembank" projesiyle yenilenebilir enerji yöntemiyle tarımsal üretimde devamlılık sağlanıyor.

Bilgisayar Öğretmeni Gökhan Koçyiğit, AA muhabirine, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı bu projenin amacının dünyadaki su döngüsünü hızlandırmak olduğunu belirtti.

Yağışların azaldığını dönemlerde havada asılı kalan nemi, yağmur suyunu beklemeden suya dönüştürmek için harekete geçtiklerini dile getiren Koçyiğit, "Bu işlemi sadece bir soğutma sistemi ve elektronik devre elemanıyla kolaylıkla yapabiliyoruz. Bakır levhaların üzerinde su damlacıklarını yoğunlaştırarak daha fazla su elde ediyoruz. Böylece yağmur beklemeden, herhangi yer altı kaynağından su çekmeden tarımsal arazilerimizi suluyoruz." diye konuştu.

Güneş enerjisi kullanarak akım elde ettiklerini anlatan Koçyiğit, daha ucuz maliyetle elektriğe ihtiyaç duymadan sistemi çalıştırabildiklerini söyledi.

Elektronik aksamın tarladaki suyun azalınca çalışır konuma geldiğini belirten Koçyiğit, "Sistem ihtiyaç varsa çalışıyor. Tarladaki nem azaldığında sistem devreye giriyor. Amacımız Akdeniz, Ege bölgelerinde sera yöntemiyle yer altı suyunu çekmeden tarımı gerçekleştirmek." dedi.

"ÇİFTÇİLER, TARLALARINI NADASA BIRAKMAK ZORUNDA KALMAYACAK"

Coğrafya öğretmeni Hamit Yücegöğ de projeyle tarımda yenilenebilir enerjinin kullanılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yücegöğ, "Çiftçilerimiz ne yazık ki düzenli ve doğru yöntemlerle sulama yapamıyor. Bu projeyle bu sorun ortadan kalkmış olacak. Çiftçiler, tarlalarını nadasa bırakmak ve her yıl ürün değiştirmek zorunda kalmayacak." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didim Barış şenliklerinden renkli anlarDidim Barış şenliklerinden renkli anlar
Samsun Şehir Hastanesi için geri sayım başladıSamsun Şehir Hastanesi için geri sayım başladı
Prof. Dr. Aslan: “Van Gölü’nün sulak alanları yok oluyor”Prof. Dr. Aslan: “Van Gölü’nün sulak alanları yok oluyor”
Anahtar Kelimeler:
Teknofest öğrenci

Ankara Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:09
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Burcu eczanesi
Cankaya
Güneş eczanesi
Akyurt
Gümüşok eczanesi
Yenimahalle
Demirhan eczanesi
Cankaya
Ezgican eczanesi
Kecioren
Şenbaba can eczanesi
Kecioren
Kayiran eczanesi
Ayas
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.