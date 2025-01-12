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  4. Lise ortak sınav sorularının sızdırıldığı iddia edilmişti! 6 okulda sınavlar tekrar yapılacak

Lise ortak sınav sorularının sızdırıldığı iddia edilmişti! 6 okulda sınavlar tekrar yapılacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.01.2025 16:07
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İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavda soruların sızdırıldığı iddiası gündem olmuştu. Vahim iddianın ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yapmış ve inceleme başlatıldığını aktarmıştı. 6 okulda ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığı tespit edildiği belirtilirken, bahsi geçen 6 okuldaki sınavlar iptal edildi. Yeni sınav ise 14 Ocak Salı günü yapılacak.

Lise ortak sınav sorularının sızdırıldığı iddia edilmişti! 6 okulda sınavlar tekrar yapılacak

İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavların sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma başlattı.

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"BİR SAAT ÖNCE SORULARIN PAYLAŞILDIĞINA İLİŞKİN TESPİTLER YAPILMIŞTIR"

Yapılan incelemenin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır" denildi.

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"6 OKULUMUZDA SINAVLARIN YENİDEN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Bahse konu olan okullarda sınavların iptal edildiği bildirildi ve "14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

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SORUMLULUĞU BULUNANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

ORTAK SORULAR SIZDIRILDI İDDİASI

  1. dönem 2'inci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini gördü. Bazı öğrenciler beklenenden daha yüksek not almıştı.bu durum şüphe uyandırdı.
Anahtar Kelimeler:
sınav lise
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