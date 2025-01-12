Lise ortak sınav sorularının sızdırıldığı iddia edilmişti! 6 okulda sınavlar tekrar yapılacak

İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavların sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma başlattı.

"BİR SAAT ÖNCE SORULARIN PAYLAŞILDIĞINA İLİŞKİN TESPİTLER YAPILMIŞTIR"

Yapılan incelemenin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır" denildi.

"6 OKULUMUZDA SINAVLARIN YENİDEN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Bahse konu olan okullarda sınavların iptal edildiği bildirildi ve "14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

SORUMLULUĞU BULUNANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

ORTAK SORULAR SIZDIRILDI İDDİASI