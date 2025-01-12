Lise ortak sınav sorularının sızdırıldığı iddia edilmişti! 6 okulda sınavlar tekrar yapılacak

İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavların sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma başlattı.
Yapılan incelemenin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır" denildi.
Bahse konu olan okullarda sınavların iptal edildiği bildirildi ve "14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.
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