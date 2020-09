Lise yıllarına dayanan bir intikam: My Strange Hero konusu

2018 ve 2019 yılları arasında SBS kanalında yayınlanan My Strange Hero, televizyon yapımlarının en sevilen temalarından biri olan intikam temasını romantik komedi konseptinde işleyen samimi bir Güney Kore dizisi. Bir okulda yaşanan haksızlığın yıllar sonra aynı okulda alınan intikamını anlatan My Strange Hero konusu, başarılı müzik seçimleri ve samimi anlatımı sayesinde diğer dizilerden ayrılıyor. SBS kanalında yayınlanan Wok of Love dizisiyle tanınan başarılı yönetmen Ham Joon-Ho, bu diziyle beraber izleyicideki kredisini artırdı. Sweet Palpitations ile tanınan ünlü senarist Kim Yoon-Young ise bu diziyle bir başarıya daha imza attı. My Strange Hero hakkında üretilen onlarca YouTube klibine bakarak dizinin Türkiye'de de ne kadar popüler olduğunu anlamak mümkün. Romantik komedi ve Güney Kore yapımlarını sevenler için My Strange Hero konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik. My Strange Hero Dizisi Konusu My Strange Hero konusu itibariyle yıllar önce haksızlığa uğrayarak atıldığı liseye geri dönen bir gencin intikam hikayesini anlatıyor. İntikam temasını sert bir şekilde işlemek yerine romantik komedi ve gençlik dizisi türüne yediren My Strange Hero, eğitim sistemindeki çarpıklıkları vurgulamayı da ihmal etmiyor. Dizinin ana karakteri Kang Bok-Soo çok yardımsever, temiz kalpli ve cana yakın bir lise öğrencisi ve sınıf başkanı Son So-Jeong'dan hoşlanıyor. Zamanla Son So-Jeong'un da ondan hoşlanmasıyla beraber ilişkileri başlıyor. Bir gün sınıflarına okula yeni kayıt yaptıran Oh Se-Hoo adlı bir genç geliyor. Kang Bok-Soo ve Oh Se-Hoo arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor ve büyüyen olaylar sonucu Kang Bok-Soo haksızlığa uğrayarak okuldan atılıyor.

Bu olayın üzerinden dokuz yıl geçtikten sonra başlayan dizi geçmiş ve bugün arasında gidip gelerek bu haksızlığın ayrıntılarını ve Kang Bok-Soo'nun intikam alma çabasını anlatıyor. Kang Bok-Soo uğradığı iftira üzerine okuldan atıldıktan sonra yarı zamanlı işlerle geçinmeye başlıyor. Bir gün yaptığı iyiliklerden birinin karşılığında ona bir şans veriliyor, Kang Bok-Soo atıldığı okula dönüp lise eğitimini tamamlama fırsatı buluyor. Okuldan atılmasına sebep olan ilk aşkı Son So-Jeong ve Oh Se-Hoo ise o okulda sözleşmeli öğretmen ve yönetici olarak çalışıyor. Yıllar sonra aynı okulda tekrar bir araya gelmelerini bir işaret olarak yorumlayan Kang Bok-Soo, en az mezun olmak kadar önem verdiği intikam planlarına başlıyor. My Strange Hero Dizisi Karakterleri / Oyuncuları My Strange Hero klişe bir konuyu izleyiciyi avucunun içine alacak şekilde anlatmayı başarıyor. Bu başarıyı ise iyi yazılmış karakterlere ve karakterlerin duygularını yansıtmayı çok iyi bilen Kore dizi oyuncuları arasından yapılan isabetli seçimlere borçlu. My Strange Hero Lee Kang-Min ve Jo Bo-Ah'ın özellikle yıldızını parlatsa da genç oyuncuların hepsi bu diziyle başarısını tescilledi. Her biri karakterini en ince detaylarına kadar yansıtmayı bilen ve dizinin başarısını kat kat artıran My Strange Hero oyuncuları ve kendinizden bir parçayı göreceğiniz My Strange Hero karakterleri hakkında kısa bir liste hazırladık.

Kang Bok-Soo (Yoo Seung-Ho) Kang Bok-Soo sınıfın en başarısız öğrencilerinden biri olsa da yardımsever, iyi kalpli ve dürüst bir genç; bu nedenle herkes onu çok seviyor. Kang Bok-Soo, sınıfın en başarılı öğrencilerinden ve aynı zamanda sınıf başkanı olan Son So-Jeong'a aşık oluyor. Ondan hoşlanmayan Son So-Jeong'a yaptığı jestler ve iyilikler sonunda Son So-Jeong da ondan hoşlanıyor ve ilişkileri başlıyor. Hayatı rayına oturmuş gibi görünürken sınıflarına yeni gelen Oh Se-Ho'yla aralarında sürtüşmeler başlıyor. Büyüyen olaylar sonucu kız arkadaşı ve Oh Se-Ho'nun ihanetine uğrayarak okuldan atılan Kang Bok-Soo, yarı zamanlı işlerle geçinmeye başlıyor. Eğitimini tamamlayamamanın acısını hep hisseden Kang Bok-Soo, bir öğrencinin hayatını kurtardıktan sonra bir nevi ünlü oluyor ve dokuz yıl sonra atıldığı okula geri dönme şansını yakalıyor. İlk aşkı Son So-Jeong ve Oh Se-Ho'nun da okulda görev yaptığını öğrenen Kang Bok-Soo, sadece mezuniyetini değil, alacağı intikamı da planlamaya başlıyor. I Am Not A Robot ve Remember gibi yapımlarla tanınan Yoo Seung-Ho asıl çıkışını My Strange Hero ile yaptı ve dizilerin aranan oyuncuları listesine girdi.

Son So-Jeong (Jo Bo-Ah) Son So-Jeong sınıfın en başarılı öğrencilerinden biri, aynı zamanda sınıf başkanı ve Kang Bok-Soo'nun kız arkadaşı. Ancak Kang Bok-Soo'nun onun en büyük sırrını (fakirlik) ifşa ettiğini düşündüğü için ona ihanet ediyor ve yönetime emin olmadığı bilgiler vererek Kang Bok Soo'nun okuldan atılmasına sebep oluyor. Attığı iftiradan dolayı pişman olsa da kendisinin de ihanete uğradığını düşündüğü için Kang Bok-Soo'dan özür dilemiyor. Kang Bok-Soo dokuz yıl sonra okula dönünce görüyoruz ki hayatı boyunca öğretmen olmak isteyen Son So-Jeong, bu hayalini gerçekleştirmiş. Mezun olduğu okulda sözleşmeli öğretmen olarak çalışan Son So-Jeong, kadroya geçmek için elinden geleni yapıyor, dizi bu noktada Son So-Jeong üzerinden eğitim sistemini eleştiriyor. Yıllar sonra bu kez öğrencisi olarak karşısına çıkan Kang Bok-Soo'ya karşı oldukça katı bir tavır sergileyen Son So-Jeong'un istediklerine ulaşmak için verdiği mücadele dizinin önemli unsurlarından. My Strange Hero Jo Bo-Ah ismini başrol olarak gördüğümüz ilk yapımdı. Başarılı oyuncu kariyerinde iyi bir çıkış yakalayarak 2020 yılında Forest ve The Tale of Gumiho yapımlarında karşımıza çıktı.