Özellikle lise çağında güzel, çirkin ayırt etmeden arkadaşlıklarını sürdüren çok az kişi vardır. Şimdi oturup düşündüğümüzden ergenlik döneminde kim dünya güzeli ya da yakışıklısıydı ki! Çirkin diyerek yüzüne bakmadığınız aynı okuldaki arkadaşınız şimdi nasıl görünüyor hiç düşündünüz mü?

Lisede beğenmediğin o kıza dön bir bak!

Ergenlik çağında kendi görüntüsünden mutlu olan kaç kişi vardır? Kızarık bir cilt, siyah noktalar, sivilceler falan derken aynadaki sonuçtan kimse memnun olmazdı.

Bir de kimimizin ileride kusursuz dişlere sahip olmak için taktırdığı teller var.

Dengesiz çalışan hormonları da hesaba kattık mı, tüm bunlar ergenlik döneminde güzelliğimize gölge düşüren birer depresyon sebebi olarak karşımıza çıkıyordu.

O yüzden bu sıraladığımız fotoğraflardaki kişilerin ergenlik dönemiyle şimdiki hallerine bakarken gerçekten de “Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli”!

Eğer siz de aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiden memnun değilsiniz yüz güzelliğinin geçici olduğunun da farkında varacaksınız.

İşte ergenlik çağındaki halleriyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar ve geçmişin çirkin ördek yavruları, şimdinin beyaz kuğuları...