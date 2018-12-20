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Lisede beğenmediğin o kıza dön bir bak!

basak.deniz basak.deniz
KOMİK  | 20.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

Ergenlik döneminde kimin görüntüsü harikaydı ki? Gençlik bunalımları, ergenlik sivilceleri derken somurtkan somurtkan geziyorduk bir çoğumuz. İşte ergenlik döneminde yüzüne bakmadığınız ama sonradan güzelleşen insanların halleri...

Özellikle lise çağında güzel, çirkin ayırt etmeden arkadaşlıklarını sürdüren çok az kişi vardır. Şimdi oturup düşündüğümüzden ergenlik döneminde kim dünya güzeli ya da yakışıklısıydı ki! Çirkin diyerek yüzüne bakmadığınız aynı okuldaki arkadaşınız şimdi nasıl görünüyor hiç düşündünüz mü?

Lisede beğenmediğin o kıza dön bir bak!

Ergenlik çağında kendi görüntüsünden mutlu olan kaç kişi vardır? Kızarık bir cilt, siyah noktalar, sivilceler falan derken aynadaki sonuçtan kimse memnun olmazdı.
Bir de kimimizin ileride kusursuz dişlere sahip olmak için taktırdığı teller var.
Dengesiz çalışan hormonları da hesaba kattık mı, tüm bunlar ergenlik döneminde güzelliğimize gölge düşüren birer depresyon sebebi olarak karşımıza çıkıyordu.
O yüzden bu sıraladığımız fotoğraflardaki kişilerin ergenlik dönemiyle şimdiki hallerine bakarken gerçekten de “Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli”!
Eğer siz de aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiden memnun değilsiniz yüz güzelliğinin geçici olduğunun da farkında varacaksınız.
İşte ergenlik çağındaki halleriyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar ve geçmişin çirkin ördek yavruları, şimdinin beyaz kuğuları...
Bu fotoğraflar sayesinde önyargılı olmamanın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz.
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Anahtar Kelimeler:
ergenlik gençlik

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