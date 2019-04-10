Lisede kavga ihbarına giden polisler böyle karşılandı

Tekirdağ Saray İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin okulda kavga ihbarı polis ekiplerinin harekete geçirdi.

Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri okulun avlusuna girince gördükleri manzaraya şok oldu. Okulda ihbarı yapan öğrenciler, polis teşkilatının 174. yıl dönümü kapsamında polis ekiplerine sürpriz yaparak, sözde kavgayı ayırmaya gelen polis ekiplerini çiçek, pasta ve Türk bayrağı ile karşıladılar. Kavga diye geldikleri okulda çiçek ve bayraklarla karşılanan polis ekipleri ise gördükleri manzaradan dolayı öğrencilere teşekkür ettiler.

Daha sonra okul yönetimi ve öğrenciler tarafından polis teşkilatının 174. yıl dönümü nedeniyle getirilen pasta polisler tarafından kesildi.

(İHA)



