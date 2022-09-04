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"Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi"nin birincisi "Simurg" takımı oldu

04.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi"nin birincisi "Simurg" takımı oldu

ÖZGÜR ALANTOR - TEKNOFEST KARADENİZ'de, lise öğrencilerinden oluşan "Simurg" takımının tasarladığı İHA, liseler arası İHA yarışmasında birincilik elde etti.

Eskişehir Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesinden Burak Kara, Yahya Kerem Yıldırım, Furkan Yüksel Köycü, öğretmenleri Musa Özparça danışmanlığında hazırladıkları İHA ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan projeler arasında yer aldı.

Simurg takımının İHA'sı "Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi"nde birinci oldu.

Burak Kara, AA muhabirine, takımlarının 2019 yılında kurulduğunu söyledi.

Kendilerini havacılık sevdalısı bir ekip olarak tanımlayan Kara, "Öğretmenimiz öncülüğünde maket uçak çalışmaları yapıyorduk, TEKNOFEST haberlerini gördük. İlk gittiğimiz sene 5. olduk. Geçen yıl 3. olduk ve bu sene birinci olduk." dedi.

Kara, İHA'nın özellikleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Bizim tasarladığımız İHA'nın en büyük özeliği hafif olması. Bizim uçağımızın yüklü uçuş ağırlığı 620 gram. Yarışmadaki diğer uçakların ortalamasının 1 kilo 200 gram civarında olması bizim öne çıkmamızı sağladı. Bunun yanında uçağımız diğer uçaklara göre gerektiğinde hızlı uçabiliyor. Saatte 50 kilometreye çıkabiliyor, çok yavaş da uçabiliyor. Yavaş uçuşun ortalamasından daha düşüktü. Hızlı uçması, yavaş uçması, hafif olması gibi özelikleri bir araya gelince birinci olduk."

İHA'nın istenirse modifiye olabileceğini dile getiren Kara, "Uçağımız görevi gereği top taşımak için hazırlandı. Modifiye edilerek su, kargo, insan ya da başka faydalı yük taşıyabilecek hale getirilebilir. Otoyoldaki kazaları takip etme başta olmak üzere istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Birinci olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

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