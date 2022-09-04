YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" TEKNOFEST'te birinci oldu

Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" TEKNOFEST'te birinci oldu

04.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje danışmanı ve elektrik elektronik öğretmeni Mine Kara: - "Arıcılarla görüştük. 'Neden arı sütü üretmiyorsunuz?' dediğimizde larva transferinin zor olduğunu, çok personel çalıştırmak gerektiğini, bunun için bal üretimine yöneldiklerini söylediler. Biz de bu problemi çözmek için larva transferini otomatik gerçekleştiren bir cihaz tasarladık"

ÖZGÜR ALANTOR - TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencilerinin hazırladığı "arı sütü için larva transfer makinesi", tarım teknolojileri yarışmasında birincilik elde etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale katılan projeler arasında bulunan Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Haşim Bekmez, Furkan Özcan, Emin Eren Öztürk ve Erkan Arabacı'nın öğretmenleri Mine Kara danışmanlığında hazırladıkları "Arı sütü üretimi için yapay zeka teknolojisi kullanarak petek üzerindeki arı larvalarının özellikleri ve konumları tespit edilerek transferinin yapılması" projesi, liseler arası tarım teknolojileri yarışmasında birinci oldu.

Proje danışmanı ve elektrik elektronik öğretmeni Mine Kara, AA muhabirine, alanda makineleşme açısından bir boşluk olduğunu söyledi.

Larva transferini yapacak bir makine geliştirdiklerini belirten Kara, "Ülkemizde arıcılık faaliyetleri çok fazla gelişmiş, iklim flora yapısı arıcılığa çok uygun ama arı sütü üretimi çok düşük seviyelerde. Arıcılarla görüştük. 'Neden arı sütü üretmiyorsunuz?' dediğimizde larva transferinin zor olduğunu, çok personel çalıştırmak gerektiğini, bunun için bal üretimine yöneldiklerini söylediler. Biz de bu problemi çözmek için larva transferini otomatik gerçekleştiren bir cihaz tasarladık." dedi.

Projelerinde insana ihtiyaç duymadan petekleri makineye yerleştirerek otonom olarak transferin gerçekleştirildiğini anlatan Kara, sistemin daha da geliştirilebileceğini vurguladı.

Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Kara, "Bir kameramız var, yapay zekaya görüntü aktarılıyor. Yapay zeka, larva tespit ettiği peteğe kaşığı yönlendiriyor. Petekten larvayı alan kaşık, bunları ayrı bir göze yerleştiriyor." diye konuştu.

Yaptıkları araştırmada Türkiye'de böyle bir cihaz olmadığını gördüklerine işaret eden Kara, "Arıcılar bizi ziyaret ettiklerinde, bu ürünü alabileceklerini söylediler. Sistemi 12 bin liraya mal ettik." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Haşim Bekmez ise zor ve emek isteyen bir işlemi kısa sürede daha kolay yapmak için proje geliştirdiklerini dile getirerek, "Kırsal kesimde işçi bulma zorluğu var. Sistemimiz en düşük hata payı ile çalışıyor. Arı sütü üretiminin artacağını, ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karagöz ve Hacivat'ı robotik kodlama ile perdeye yansıttıKaragöz ve Hacivat'ı robotik kodlama ile perdeye yansıttı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandıErzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
arı sütü Samsun Teknofest

Samsun Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:39
İkindi
16:17
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.