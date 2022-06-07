Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Novak Simovic nereli ve kaç yaşında?

Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic 7 Haziran Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Litvanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak maçta sahasında A Milli Takımımızı konuk edecek. Peki Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Heyecanla beklenen maçın hakemi merak konusu oldu. Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic hakkında derlenen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Novak Simovic 18 Mayıs 1982 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi.
Novak Simovic Türkiye Litvanya maçını yönetecek.
Novak Simovic 40 yaşındadır.
Sırp hakem Novak Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.
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