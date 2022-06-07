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Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Novak Simovic nereli ve kaç yaşında?

07.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic, 7 Haziran 2022 Salı günü oynanacak mücadele öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye, Uluslar Ligi C1 grup mücadelesi kapsamında Litvanya ile kozlarını paylaşacak. Peki Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic kimdir? İşte hakem Novak Simovic hakkında bilgiler...

Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Novak Simovic nereli ve kaç yaşında?

Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic 7 Haziran Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Litvanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak maçta sahasında A Milli Takımımızı konuk edecek. Peki Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic kimdir? Heyecanla beklenen maçın hakemi merak konusu oldu. Litvanya - Türkiye maçının hakemi Novak Simovic hakkında derlenen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ NIVAK SİMOVİC KİMDİR?

Novak Simovic 18 Mayıs 1982 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi.

Novak Simovic Türkiye Litvanya maçını yönetecek.

NOVAK SMOVİC NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Novak Simovic 40 yaşındadır.

Sırp hakem Novak Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

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Türkiye
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