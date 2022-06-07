Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi: Litvanya - Türkiye maçı şifreli mi? İşte Muhtemel 11'ler!

Litvanya - Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye, Uluslar Ligi C1 grup mücadelesi kapsamında Litvanya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye ilk maçından Faroe Adaları karşısında 4-0 üstünlükle ayrılmıştı. Peki Litvanya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçına ilişkin detayları sizler için derledik...

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı (bugün) saat 21:45'te başlayacak.

Litvanya - Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan, Salih, Cengiz (Kerem), Orkun, Yunus, Serdar

A MİLLİLER'İN LİTVANYA İLE OYNADIĞI İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ NOVAK SIMOVIC KİMDİR?

Novak Simovic 18 Mayıs 1982 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi.

Novak Simovic Türkiye Litvanya maçını yönetecek.

Novak Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

