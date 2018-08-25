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Liverpool 1 - 0 Brighton Hove Albion (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.08.2018 22:22 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Brighton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool 1 - 0 Brighton Hove Albion (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 yendi.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen hafta Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Brighton Hove Albion'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

"Kırmızılar", Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 23. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sezona üçte üç yaparak başlayan ve kalesinde hiç gol görmeyen Liverpool, gelecek hafta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool mohamed salah Brighton & Hove Albion ingiltere premier ligi

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