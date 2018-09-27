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Liverpool 1 - 2 Chelsea (İngiltere Lig Kupası)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.09.2018 08:19 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ile karşılaştı. Deplasmanda 1-0 geri düşen Chelsea, önemli bir geri dönüşe imza attı ve 2-1'lik galibiyete uzanarak Liverpool'u kupada saf dışı bıraktı.

Liverpool 1 - 2 Chelsea (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool'u 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Kupanın 3. turunda, ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, Anfield Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Liverpool, 58. dakikada Daniel Sturridge'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 79. dakikada Emerson ve 85. dakikada ise Eden Hazard'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Arsenal ve Tottenham üst turda

Öne çıkan diğer kupa karşılaşmasında Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Brentford'u Danny Welbeck (2) ve Alexandre Lacazette'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Tottenham ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Watford'u penaltılarla 4-2 yenerek eledi. Tottenham'ın gollerini 82. dakikada penaltıdan Dele Alli ile 86. dakikada Erik Lamela atarken, Watford ise 46. dakikada Isaac Success ve 89. dakikada Etienne Capoue ile ağları sarstı.

Watford'da 77. dakikada oyuna giren Christian Kabasele, 4 dakika sonra doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea liverpool ingiltere lig kupası

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