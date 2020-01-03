Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)

Premier Lig'de Liverpool ile Sheffield United, Anfield'da karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 4. dakikasında Muhammed Salah ile öne geçen Liverpool devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Sadio Mane çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka go lolmadı ve Liverpool, Shefffield United'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte üst üste 11. galibiyetini alan Liverpool'un puanı 58'e yükseldi. Sheffield United ise 29 puanda kaldı.
Liverpool, Premier Lig'de 365 gündür mağlubiyet almıyor.
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