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  4. Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)

Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.01.2020 05:39 | Son Güncelleme

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Sheffield United'ı Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)

Premier Lig'de Liverpool ile Sheffield United, Anfield'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında Muhammed Salah ile öne geçen Liverpool devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Sadio Mane çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka go lolmadı ve Liverpool, Shefffield United'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte üst üste 11. galibiyetini alan Liverpool'un puanı 58'e yükseldi. Sheffield United ise 29 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de 365 gündür mağlubiyet almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
liverpool Sheffield United Premier Lig

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