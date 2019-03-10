Liverpool 4 - 2 Burnley

Anfield'da oynanan karşılaşmanın ilk golü Westwood'un 6. dakikadaki korneriyle geldi. Liverpool cephesi Alisson'a faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre itiraz etti ama gol geçerlilik kazandı. Golden sonra beraberlik için baskısını artıran Kırmızılar, 20. dakikada Firmino ile beraberliği sağladı. 28'de son haftaların golcüsü Mane klas bir plaseyle ev sahibini maçta ilk kez öne geçirdi.

Sonrasında kontrolü bırakmayan Liverpool, 68'de Heaton'un kıssa düşen topunu yakalayan Salah'ın pasını değerlendiren Firmino ile 3-1'i buldu. Kırmızılar, farkı artıracak golü ararken uzatma anlarında Burnley'nin 2. golü Gudmunson ile geldi. Ancak konuk takımın ümitlenmesine izin vermeyen isim maçın son hücumunu iyi değerlendiren Mane oldu. Kırmızılıar'da 2019'un en başarılı ismi olan Senegalli böylece 16 gole ulaşmış oldu.

Maçı da bu golle 4-2 kazanan Liverpool, 73 puanla City'yi 1 puan geriden takip etmeyi sürdürdü. Burnley ise 30 puanda kaldı.

