Liverpool 5 - 0 Napoli

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri James Milner, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Daniel Sturridge ve Alberto Moreno kaydetti.
Napoli'nin yeni teknik direktörü Carlo Anchelotti de bu skorla birlikte takımının başındaki ilk mağlubiyetini almış oldu.
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