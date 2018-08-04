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Liverpool 5 - 0 Napoli

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları tüm hızıyla sürerken Liverpool, Anfield Road'da konuk ettiği Napoli'yi 5-0 yendi.

Liverpool 5 - 0 Napoli

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri James Milner, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Daniel Sturridge ve Alberto Moreno kaydetti.

Napoli'nin yeni teknik direktörü Carlo Anchelotti de bu skorla birlikte takımının başındaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

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