Liverpool, bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği duyuruldu.
Bu karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları Jamie Carragher ve Stan Collymore sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Daha önce Premier Lig takımları Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.
Ryan Babel'den ilginç tuvalet paylaşımı
Beşiktaş'tan flaş Dorukhan Toköz açıklaması
''Türk futbolunun en kara günlerden biri''
Dorukhan Toköz'den flaş açıklama
Jardel'den G.Saray taraftarlarına mesaj
Karşıyaka'da 7 futbolcu yasağa takıldı
Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı
Dortmund'dan örnek davranış
F.Bahçeli eski yıldızdan flaş açıklama!
Bayern Münih sözleşmesini uzattı
Ronaldo'nun o muhteşem golü!
Trabzonspor'dan taraftarına uyarı
İşte Neymar'ın 50 milyonluk evi!
Tevez'den yardım çağrısı
Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum