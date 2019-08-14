SPOR

Liverpool'da gündem Loris Karius

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.08.2019 08:56 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea ile Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Liverpool'da, kaleci krizi yaşanıyor.

Liverpool'da gündem Loris Karius

Liverpool'da Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle 4-8 hafta arası futboldan uzak kalması ve İstanbul'da Chelsea ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa mücadelesinde yer alamayacak olması, teknik direktör Jürgen Klopp'u bir seçim yapmaya itti.

Yedek kaleci Simon Mignolet'in Club Brugge'a kiralanmasının ardından akıllara ilk gelen isim Loris Karius oldu.

Kırmızılar'ın, Beşiktaş'ta ikinci senesini geçiren Loris Karius'u geri çağırdığı ancak bu girişimden sonuç alamadığı öğrenildi. Liverpool'un bu girişimden sonuç alamamasının nedeni olarak ise Beşiktaş ile Liverpool arasında yapılan sözleşmede "Oyuncuyu geri çağırma" maddesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan Jürgen Klopp'un takımı, bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kaleci Andy Lonergan'ı kısa vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. (SPORX)

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
FIFA'dan City'ye şok ceza!FIFA'dan City'ye şok ceza!
'Çağlar mükemmel oynadı''Çağlar mükemmel oynadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea uefa süper kupa Vodafone Park liverpool Beşiktaş Loris Karius

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Göksel Gümüşdağ F.Bahçe'nin teklifini açıkladı!

Göksel Gümüşdağ F.Bahçe'nin teklifini açıkladı!

Başakşehir'den Devler Ligi'ne erken veda!

Başakşehir'den Devler Ligi'ne erken veda!

G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi...

G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi...

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

ManU, Inter'i yıktı

ManU, Inter'i yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA Süper Kupa öncesi gala yemeği

UEFA Süper Kupa öncesi gala yemeği

Liverpool'da gündem Loris Karius

Liverpool'da Loris Karius

FIFA Manchester City'ye 370 bin frang para cezası verdi

FIFA'dan City'ye şok ceza!

Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü mükemmel oynadı

'Çağlar mükemmel oynadı'

Mesut Özil'e saldıran iki kişi gözaltına alındı

Mesut Özil'e saldıranlar yakalandı! Flaş detay...

Manchester United 4 - 0 Chelsea

Dev maçta tarihi skor! United dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.