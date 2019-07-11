Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Belçikalı forvet oyuncusu Divock Origi'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki golcü ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Fransa'nın Lille takımından 2014 yılında 10 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Divock Origi, geçen sezon Liverpool formasıyla 22 maçta 8 gole imza attı. Origi, 26 kez formasını giydiği Belçika Milli Takımı'nda ise ağları 3 kez sarstı.
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