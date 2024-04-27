Liverpool'dan şampiyonluk yolunda kritik kayıp! Salah ve Klopp birbirine girdi

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'un gollerini 48. dakikada Andrew Robertson ve 65. dakikada Alphonse Areola (KK), West Ham United'ın gollerini 43. dakikada Jarrod Bowen ve 77. dakikada Michail Antonio kaydetti.

SALAH VE KLOPP TARTIŞTI

Öte yandan bu maçta çarpıcı bir olay yaşandı. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp oyuncu değişikliği sırasında gol yemeleriyle birlikte Mohammed Salah'a bir şeyler söyledi.

Salah, teknik direktörü Klopp'a sert bir şekilde yanıt verip el kol işaretleriyle üstüne yürümek istedi fakat Darwin Nunez araya girdi ve Salah'ı uzaklaştırdı.

Jürgen Klopp'un ayrılık kararının ardından kadroda büyük bir revizyona gitmek isteyen Liverpool'da yönetim 31 yaşındaki Mısırlı yıldız oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah için Liverpool'un yaklaşık 100 milyon euroluk bir beklentisi var.

"KONUŞURSAM ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNER"

Salah, karşılaşma sonrası ikili arasında yaşanan olayla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Mısırlı yıldız yaptığı açıklamada, "Beni konuşturmayın. Konuşursam ortalık yangın yerine döner!" diye konuştu.

"NE KONUŞTUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

Mücadelenin ardından açıklama yapan Jürgen Klopp ise, şu şekilde konuştu:

Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Salah ile soyunma odasında konuştuk ve bitti.





