Liverpool, Everton'ın elinden zor kurtuldu! Kalecilerin devleştiği maç 0-0 sonuçlandı...

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta karşılşaşmasında Everton, Liverpool'u konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın da birçok pozisyona girdiği, kalecilerin devleştiği maçta Everton'ın 69. dakikada Coady ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından ligdeki 3. beraberliğini alan Liverpool'un puanı 9 oldu ve Kırmızılar, 5. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez sahadan beraberlikle ayrılan Everton ise 4 puanla 14. sırada yer buldu.

Liverpool, gelecek hafta Wolves'u konuk edecek. Everton ise Arsenal deplasmanına gidecek.

