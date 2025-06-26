Liverpool, Macar sol bek Milos Kerkez transferini açıkladı! Wirtz'den sonra bir bomba daha...

İngiltere’de son şampiyon Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon transferde sessiz kalan İngiliz devi, bu sene transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak Armin Pecsi, Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz’in ardından bir transferi daha bitirdi.

Liverpool, Bournemouth'un genç yeteneği Milos Kerkez'i uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Macar sol bek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra AXA Training Centre'da resmi imzayı attı.

‘‘O COŞKUYU DUYMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM…’’

Kerkez, “Gerçekten mutluyum. Bu benim için gerçek bir onur. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde, İngiltere’nin en büyük kulübünde oynayacak olmak bir ayrıcalık. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bundan sonra eve gideceğim ve ülkemde birkaç gün dinleneceğim. Ardından antrenmanlara çıkıp, sezona hazırlanmak için sabırsızlanıyorum. Henüz resmi olarak açıklanmadan önce bile bana büyük bir sevgi gösterdiğiniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Takımı her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edin, çünkü siz dünyanın en büyük taraftarısınız. Kulüple birlikte kupalar kazanmak ve umarım Anfield’da birkaç gol atmak için elimden gelen her şeyi vereceğim. O coşkuyu duymak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz” ifadelerinde bulundu.

SON SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de 38 maça çıkan Kerkez, 2 gol atıp 5 asist yaparak takımına katkıda bulundu.