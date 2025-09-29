SPOR

Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta skorbord testi! Yansıtılan skor gündem oldu...

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı kritik mücadele öncesi RAMS Park’ta yapılan skorbord testi dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan bu görüntü, taraftarların heyecanını artırırken dev maç öncesi atmosferi daha da ateşledi. İşte detaylar...

Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta skorbord testi! Yansıtılan skor gündem oldu...
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam sahasında Liverpool’u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken RAMS Park’ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

SKORBORD TEST EDİLDİ

Liverpool maçı öncesi RAMS Park ta skorbord testi! Yansıtılan skor gündem oldu... 1

Stadyumda yapılan rutin teknik kontroller kapsamında skorbord testi gerçekleştirildi. Test sırasında ekrana yansıtılan skor ise Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Skorborda, Galatasaray’ın Liverpool karşısında 2-1 galip geldiği bir sonuç yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Liverpool maçı öncesi RAMS Park ta skorbord testi! Yansıtılan skor gündem oldu... 2

Şampiyonlar Ligi’nin dev mücadelesi öncesinde yapılan bu test görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, skorborddaki 2-1’lik skorun gerçeğe dönüşmesini temenni etti.

KRİTİK MÜCADELE YARIN

Liverpool maçı öncesi RAMS Park ta skorbord testi! Yansıtılan skor gündem oldu... 3

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki önemli maçında yarın saat 22.00'da Liverpool’u ağırlayacak. RAMS Park’taki mücadelede hem alınacak skor hem de ortaya konacak performans dengeler açısından büyük önem taşıyor.

