Liverpool maçından sonra apar topar gitmişti! Icardi'den açıklama: Tic-tac artık zaman bitti

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, uzun süredir gündemde olan boşanma sürecini resmen tamamladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Boşanmayı ben istedim. Adalete uydum ve boşanma gerçekleşti" diyerek bir yılı aşkın süredir süren spekülasyonlara net cevap verdi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi son oynanan Liverpool maçının ardından sevince katılmayarak stattan ilk ayrılan isim olmuştu.

Icardi'nin stattan ayrılmasının sebebi İtalya'ya gitmesi olduğu öğrenilirken burada mahkemesinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Arjantinli yıldız uzun süredir gündemde olan boşanma süreciyle ilgili net bir açıklama yaptı. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wanda Nara ile boşanmasının resmi olarak tamamlandığını duyurdu.

YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Liverpool maçından sonra apar topar gitmişti! Icardi den açıklama: Tic-tac artık zaman bitti 1

Icardi, süreci detaylandırarak, “Tam bir yıl önce Milano'da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024'te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025'te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl dün, 11 Mart 2026'da doldu. Ve bugünden itibaren avukatlarım, önümüzdeki günlerde verilecek olan kesin boşanma kararının işlemlerini başlattı. Gerçek oldukça basit. O kadar basit ki, neredeyse bunu İtalyanca yazmalıydım; çünkü hâkimlerin konuştuğu ve kararların yazıldığı dil o. Ama bunu yapsaydım, bir yıldır bir şeyler uyduran, çarpıtan ve iftira atan o dört "Uzman gazeteci" için anlaması muhtemelen daha da zor olurdu. Bu yüzden her dilde açıkça söylüyorum:

BOŞANMAYI BEN İSTEDİM. ADALETE UYDUM. VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ.” ifadelerini kullandı.

"AKLIMDA BİR SORU VAR"

Liverpool maçından sonra apar topar gitmişti! Icardi den açıklama: Tic-tac artık zaman bitti 2

Futbolcu, bir yıl boyunca süren spekülasyonlara da sert tepki gösterdi: “Şimdi aklımda bir soru var… Bir yıl boyunca 'Ayrılmak istemiyor' diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna yarım puan daha almak için şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Dördüncü sınıf internet sitelerinde yine sahte haberler mi satacaklar? Ve madem buradayız, merak ediyorum: Bir zamanlar kovulduktan sonra 'Onuruyla geri dönen' geri dönüştürülmüş avukat (hapiste olan bir kaçak için çalışmaya gittikten sonra) bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdu. Şimdi bunun için ne açıklama yapacak? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecek. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geliyor. Ve geldi. Zafer dolu bir öpücük.”

"TİC TAK ARTIK ZAMAN BİTTİ"

Liverpool maçından sonra apar topar gitmişti! Icardi den açıklama: Tic-tac artık zaman bitti 3

Icardi, açıklamasının sonunda ise süreci tamamen kapattığını ve sahte haberlerle uğraşanlara sert mesaj yolladı: “Not: Tic Tac artık çalışmayı bıraktı, zamanı bitti. Ve o sahte haber uyduran aptallara: beni hafife almayın, aptallıkla hiçbir ilgim yok.”

Bu açıklama, Icardi’nin boşanma sürecini resmileştirirken, bir yılı aşkın süredir devam eden medyada çıkan spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi son dakika galatasaray
