Rapor ortaya çıktı! İşte Galatasaray - Liverpool maçındaki gol iptalinin gerekçesi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Mücadelede en çok konuşulan anlardan biri ise İngiliz ekibinin ikinci yarıda bulduğu ve VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol oldu.

HAKEM İPTAL ETMİŞTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Liverpool’un kullandığı korner sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde top ağlara gitmişti. Ancak pozisyonun ardından VAR devreye girdi ve uzun süren incelemenin ardından maçın hakemi Gil Manzano el gerekçesiyle golün geçersiz sayıldığını duyurdu.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Tartışma yaratan pozisyonun hakem raporuna nasıl geçtiği de UEFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamayla ortaya çıktı. Yayımlanan raporda, Pozisyonun incelenmesi sonrası golün kural ihlali nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Maçın 73. dakikasında karar değiştirildi: Gol geçersiz sayıldı. Liverpool'un 5 numaralı oyuncusu, golü doğrudan sağ koluyla attı." ifadeleri kullanıldı.