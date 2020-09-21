Liverpool, Ozan Kabak iddialarını yalanladı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın geçtiğimiz günlerde Liverpool'a transfer olacağı iddia edilmişti.Merseyside ekibine yakınlığı ile bilinen İngiliz gazeteci James Pearce'nin haberine göre; Kırmızılar, Ozan Kabak ile bağlantılıydı ancak kulüp kaynakları bu iddiaları yalanladı. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da elindeki oyunculardan mutlu olduğu ve bu oyuncularla yola devam edeceği belirtildi.
20 yaşındaki milli futbolcunun Schalke 04 ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
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