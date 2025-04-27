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Liverpool, Premier Lig'de şampiyon oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 20:31
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Liverpool, Premier League’de 2019-2020 sezonunun ardından 5 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı. Bitime 4 hafta kala Tottenham'ı kendi evinde 5-1 mağlup eden Liverpool, matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Liverpool, Premier Lig'de şampiyon oldu!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçta kazanan 5-1'lik skorla Liverpool oldu ve bu skor Liverpool'u şampiyon yaptı.

SALAH TARİHE GEÇTİ

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Liverpool'un yıldızı Salah, Tottenham maçında attığı golle lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

ŞAMPİYON LIVERPOOL!

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Bitime 4 hafta kala Arsenal'ın önünde 82 puana ulaşan Liverpool şampiyonluğunu ikan etti. Liverpool, ligde 2020'den sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da İngiltere'deki ilk yılında Premier Lig'de şampiyonluğa uzandı.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool premier lig
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