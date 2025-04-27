Liverpool, Premier Lig'de şampiyon oldu!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçta kazanan 5-1'lik skorla Liverpool oldu ve bu skor Liverpool'u şampiyon yaptı.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Liverpool'un yıldızı Salah, Tottenham maçında attığı golle lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

ŞAMPİYON LIVERPOOL!

Bitime 4 hafta kala Arsenal'ın önünde 82 puana ulaşan Liverpool şampiyonluğunu ikan etti. Liverpool, ligde 2020'den sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da İngiltere'deki ilk yılında Premier Lig'de şampiyonluğa uzandı.