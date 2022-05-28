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Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

28.05.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Real Madrid maçı bu akşam devler liginde muhteşem bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Paris'te dünyanın iki büyük kulübü olan Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Liverpool ve Real Madrid, Paris Stade De France da karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid 13 kez müzesine götürürken, Liverpool ise 6 kez bu mutluluğa ulaştı. Bu akşam oynanacak olan Liverpool Real Madrid mücadelesinin saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak eden binlerce futbolsever internetten arama yapmaya başladı. Peki, Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Kritik mücadele saat 22.00'de TV8'de canlı yayınlanacak.

real madrid

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

liverpool

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM REAL MADRİD!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL'UN TEK MAĞLUBİYETİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti. Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü. Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

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