Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı için geri sayım sürüyor. Paris Stade De France'da oynanacak maça saatler kala araştırma yapılmaya devam ediliyor. Peki Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı saat kaçta? Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda, TV8’de mi? İşte detaylar...

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı saat 22.00'da TV8 ve EXXEN dijital platformunda canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM REAL MADRİD!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL'UN TEK MAĞLUBİYETİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti. Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü. Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

