SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin kimdir? Clement Turpin nereli ve kaç yaşında?

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin kimdir? Clement Turpin nereli ve kaç yaşında?

28.05.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin heyecanla beklenen maç öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Liverpool ve Real Madrid, Fransa'da, Stade de France'ta karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar internette; Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin kimdir? Clement Turpin nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin kimdir? Clement Turpin nereli ve kaç yaşında?

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçında Liverpool ve Real Madrid karşılaşacak. Peki Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin kimdir? Clement Turpin nereli ve kaç yaşında? Ünlü hakemin hayatı ve biyografisi haberimize...

LİVERPOOL REL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇININ HAKEMİ CLEMENT TURPİN KİMDİR?

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin 16 Mayıs 1982 yılında Fransa'nın Oullins şehrinde dünyaya geldi

Clement Turpin, FIFA hakemliğine ilk defa 2010 yılında başlamıştır.

Clement Turpin, 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2016 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yapmıştır.

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı saat kaçta? Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda, TV8’de mi?Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı saat kaçta? Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda, TV8’de mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liverpool Real Madrid maçı için geri sayım! Maç saat kaçta hangi kanalda?Liverpool Real Madrid maçı için geri sayım! Maç saat kaçta hangi kanalda?
Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor!Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor!
Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...

Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...

''Kupa için eşimi bile...''

''Kupa için eşimi bile...''

Ne yaptın Jose Sosa! Yeni takımı...

Ne yaptın Jose Sosa! Yeni takımı...

Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor!

Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.