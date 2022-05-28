Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçında Liverpool ve Real Madrid karşılaşacak. Peki Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin kimdir? Clement Turpin nereli ve kaç yaşında? Ünlü hakemin hayatı ve biyografisi haberimize...

LİVERPOOL REL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇININ HAKEMİ CLEMENT TURPİN KİMDİR?

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Clement Turpin 16 Mayıs 1982 yılında Fransa'nın Oullins şehrinde dünyaya geldi

Clement Turpin, FIFA hakemliğine ilk defa 2010 yılında başlamıştır.

Clement Turpin, 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2016 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yapmıştır.



