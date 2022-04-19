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Liverpool şampiyon gibi! ManU'yu darmadağın ettiler

19.04.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de günün maçında Liverpool ile Manchester United Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda Manchester City ile çekişen ve rakibinin 1 puan gerisinde bulunan Liverpool, Manchester United'ı evinde 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Liverpool şampiyon gibi! ManU'yu darmadağın ettiler
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden müthiş bir şekilde devam etti. 33. hafta maçında Liverpool sahasında Manchester United'ı ağırladı. Herkesin merakla beklediği maçta Liverpool rakibini gole boğdu. Şampiyonluğu çok isteyen Liverpool'da golleri Salah(2), Mane ve Luis Diaz kaydetti. Liverpool maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önüne geçti.

SALAH TARİHE GEÇTİ

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Salah, 1 sezonda Manchester United ağlarını 5 kez havalandıran tarihteki ilk futbolcu oldu.

MANU'NUN KORKULU BELASI LIVERPOOL...

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Bir Premier Lig sezonunda Manchester United'a en çok gol atan takımlar:

9 - Liverpool (2021/22)
7 - Tottenham (2020/21)
7 - Man City (2011/21)
7 - Man City (2013/14)
7 - Chelsea (99/2000)
7 - Southampton (1996/97)


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Manchester United
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