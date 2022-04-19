Liverpool şampiyon gibi! ManU'yu darmadağın ettiler

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden müthiş bir şekilde devam etti. 33. hafta maçında Liverpool sahasında Manchester United'ı ağırladı. Herkesin merakla beklediği maçta Liverpool rakibini gole boğdu. Şampiyonluğu çok isteyen Liverpool'da golleri Salah(2), Mane ve Luis Diaz kaydetti. Liverpool maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önüne geçti.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Salah, 1 sezonda Manchester United ağlarını 5 kez havalandıran tarihteki ilk futbolcu oldu.

MANU'NUN KORKULU BELASI LIVERPOOL...

Bir Premier Lig sezonunda Manchester United'a en çok gol atan takımlar:

9 - Liverpool (2021/22)

7 - Tottenham (2020/21)

7 - Man City (2011/21)

7 - Man City (2013/14)

7 - Chelsea (99/2000)

7 - Southampton (1996/97)



