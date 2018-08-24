Liverpool, Sheik Mansour'un kuzeninin 2 milyar euroluk satın alma teklifini reddetti!

İngiliz ekibi Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group (FSG) yetkilileri, kulübü satın almak için teklif veren Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan'ı reddetti.
Daily Mail'de yer alan habere göre Liverpool'u almak için 2 milyar euro (14 milyar TL) teklif eden Manchester City'nin sahibi Sheik Mansour'un kuzeni, yöneticilerden ret yanıtı aldı.
Haberin detayında; Abu Dabili Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan'ın, kulübün sahipleriyle düzenli aralıklarla bir araya geldiği ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı. Ancak takımı elinde tutma konusunda ısrarcı olan FSG, Liverpool'un satılık olmadığını ifade etti.
(Yeni Şafak)
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