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Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Muhammed Salah açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.11.2024 11:39
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Premier Lig devi Liverpool'un yıldız isimlerinden Muhammed Salah'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Liverpool hocası Arne Slot'tan yıldız ismin sözleşmesi ile alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Muhammed Salah açıklaması!
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, son haftalarda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen ve ismi Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın sözleşmesi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Slot, Salah hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmelerle ilgili yorum yapmadığını vurguladı.

"SÖYLEYECEĞİM TEK ŞEY..."

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"Sözleşmeler hakkında yorum yapmadığımı birçok kez söyledim. Söyleyebileceğim tek şey, eğer kadroya bakarsak Salah'ın dışarıda olmaktan çok içeride olduğu. Salah, diğer oyuncular ve benim için dikkat dağıtan bir durum olduğunu düşünmüyorum."

SALAH: AYRILMA İHTİMALİM YÜKSEK

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Muhammed Salah geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." ifadelerini kullanmıştı.

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