Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan rövanş öncesi Galatasaray'a olay sözler!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Tottenham maçı öncesinde Galatasaray deplasmanına da değindi. Türkiye’de iki kez şanssız şekilde kaybettiklerini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmaya dair konuştu.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Anfield'da Tottenham'ı ağırlamaya hazırlanırken teknik direktör Arne Slot maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, son haftalarda alınan sonuçlara değinirken Galatasaray deplasmanındaki karşılaşmayı da gündeme getirdi.

"ŞANSSIZ ŞEKİLDE KAYBETTİK"

Tottenham karşılaşması öncesinde konuşan Arne Slot, Türkiye deplasmanlarının zorluğuna dikkat çekti. Slot, "Bu sezon iki defa Türkiye'ye gittik, iki kez de şanssız bir şekilde kaybettik ve iki kez de aldığımız destek olağanüstüydü, özellikle Galatasaray taraftarlarının yarattığı tutkulu atmosfer göz önüne alındığında..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray karşısında oynanan son maçın kendileri için önemli bir ders olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Ayrıca, Galatasaray'a deplasmanda kıl payı kaybettiğimiz son maçın ardından kendi adımıza bir yanıt vermemiz gerektiğini de biliyoruz. Çarşamba akşamı Anfield'da bu sonucu tersine çevirme fırsatımız olsa da, ikinci maça en iyi şekilde hazırlanmanın yolu kesinlikle Tottenham karşısında olumlu bir sonuç almak olacaktır." sözleriyle hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.

Liverpool, Anfield'da oynanacak Tottenham mücadelesini kazanarak hem moral bulmayı hem de Avrupa'daki kritik rövanş öncesi güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

