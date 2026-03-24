Zenit'ten Jhon Duran iddialarına yalanlama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri gündem olmuştu

Fenerbahçe'nin devre arasında takımdan gönderdiği ve Rusya'nın Zenit kulübüne transfer olan Jhon Duran için resmi açıklama geldi.

ZENİT AÇIKLAMA YAPTI!

Zenit Kulübü, Jhon Durán’ın Fenerbahçe hakkında söylediği iddia edilen ve sosyal medyada yayılan açıklamaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Zenit TV kaynak gösterilerek yapılan haberde Duran'ın, “Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutlama yapıyormuş gibi davrandım.” dediği iddia edilmişti.