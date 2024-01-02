Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, taraftarı selamlarken evlilik yüzüğünü düşürdü! O eğlenceli anlar milyonlarca kez izlendi...

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Newcastle United'ı konuk etti. İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.
Maçın 22. dakikasında penaltı kaçıran Muhammed Salah, 49 ve penaltıdan 86, Curtis Jones 74 ve Cody Gakpo 78. dakikada fileleri havalandırarak Liverpool'a 4-2'lik galibiyeti getirdi. Mısırlı futbolcu Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 151 gole ulaştı.
Evlilik yüzüğünü düşüren Jürgen Klopp, kameramanın da yardımıyla yüzüğünü buldu ve yüzüğü öperek eşine mesaj yolladı.