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  4. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, taraftarı selamlarken evlilik yüzüğünü düşürdü! O eğlenceli anlar milyonlarca kez izlendi...

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, taraftarı selamlarken evlilik yüzüğünü düşürdü! O eğlenceli anlar milyonlarca kez izlendi...

02.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 4-2 yendi. Galibiyetin ardından taraftarlarını selamlamak için sahaya giren Jürgen Klopp, evlilik yüzüğünü düşürdü.

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Newcastle United'ı konuk etti. İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.

SALAH 151 GOLE ULAŞTI

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Maçın 22. dakikasında penaltı kaçıran Muhammed Salah, 49 ve penaltıdan 86, Curtis Jones 74 ve Cody Gakpo 78. dakikada fileleri havalandırarak Liverpool'a 4-2'lik galibiyeti getirdi. Mısırlı futbolcu Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 151 gole ulaştı.

EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ

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Evlilik yüzüğünü düşüren Jürgen Klopp, kameramanın da yardımıyla yüzüğünü buldu ve yüzüğü öperek eşine mesaj yolladı.

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