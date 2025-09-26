SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Liverpool, UEFA'nın değiştirdiği kuralı kullandı! Galatasaray maçı öncesi flaş hamle

Liverpool, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi UEFA'nın değiştirdiği yeni kuralı kullanarak Federico Chiesa'yı kadrosuna dahil etti.

Liverpool, UEFA'nın değiştirdiği kuralı kullandı! Galatasaray maçı öncesi flaş hamle
Emre Şen

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti. Southampton maçında sakatlanan Giovanni Leoni yerine Federico Chiesa Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

UEFA'NIN KURAL DEĞİŞİKLİĞİ KARARINDAN FAYDALANDILAR

Liverpool, UEFA nın değiştirdiği kuralı kullandı! Galatasaray maçı öncesi flaş hamle 1

UEFA, geçtiğimiz haftalarda kadro değişikliği kuralını revize ederek güncelleme yapmıştı.

Yapılan açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı" denilmişti.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAKLAR

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 30 Eylül Salı günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun!Sadettin Saran kolları sıvadı, ilk ayrılık için yüz yüze görüştü: Planımızda yoksun!
Sinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladıSinan Engin 14 yıllık birlikteliği sonlandırıyor! Aldığı kararı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Liverpool galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.