Liverpool, UEFA'nın değiştirdiği kuralı kullandı! Galatasaray maçı öncesi flaş hamle

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti. Southampton maçında sakatlanan Giovanni Leoni yerine Federico Chiesa Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

UEFA'NIN KURAL DEĞİŞİKLİĞİ KARARINDAN FAYDALANDILAR

UEFA, geçtiğimiz haftalarda kadro değişikliği kuralını revize ederek güncelleme yapmıştı.

Yapılan açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı" denilmişti.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAKLAR

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 30 Eylül Salı günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.