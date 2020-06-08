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  4. Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı

Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadan tepki göstermek isteyen efsane futbolcu John Barnes, yanlışlıkla cinsel içerikli film görüntüsü paylaştı.

Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı

Amerika Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadan tepki göstermek isteyen efsane futbolcu John Barnes, yanlışlıkla cinsel içerikli film görüntüsü paylaştı.

Trump'ın annesi Mary Anne Trump'tan kendi oğluna 'aptal' dediği fotoğrafı paylaşan Barnes, paylaşımın alt kısmında yer alan cinsel içerikli film görüntülerini fark etmeyince olanlar oldu. Takipçilerin uyarısı üzerine durumu fark eden 56 yaşındaki Liverpoollu eski futbolcu paylaşımı sildikten sonra kendisini takip edenlerden özür diledi.

"FARK ETMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"

Barnes konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşım tarafından bana yollanan Trump fotoğrafını, fotoğraf galerisinden ekran görüntüsü alarak paylaştım. Altında cinsel içerikli görüntü olduğunu fark etmedim. Bu paylaşımından dolayı herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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2 KEZ YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

1987 ile 1997 yılları arasında İngiliz devi Liverpool'da forma giyen John Barnes, Kırmızılar'ın Premier Lig'deki son şampiyonluğunda kadroda yer alıyordu. Efsane futbol ayrıca, 1988 ve 1990 yılları olmak üzere 2 kez de İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi.

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