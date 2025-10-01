Liverpool'un hocası Arne Slot'tan maç sonunda Okan Buruk'a olay hareket!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, İngiliz takımı Liverpool’u ağırladı. Sarı-kırmızlılar, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, Şampiyonlar Ligi’nde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Maç sonunda Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un hareketi tepki çekti.

OKAN BURUK'UN ELİNİ SIKMADI

Maç sonunda sahaya giren Arne Slot, oyuncuların elini sıkarken Okan Buruk'u es geçti. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar 'sanırım sindiremedi' şeklinde yorumlarda bulundu.

GALATASARAY SAHASINDAKİ YENİLMEZLİĞİ 28 MAÇA ÇIKARDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. Müsabakadan 1-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezliğine devam etti. RAMS Park’taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.