SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Liverpool'un hocası Arne Slot'tan maç sonunda Okan Buruk'a olay hareket!

Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde 8 maç sonra galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların tarihi galibiyetinin ardından tüm oyuncuları tebrik etmek için sahaya giren Liverpool teknik direktörü, Okan Buruk'un elini sıkmadı.

Liverpool'un hocası Arne Slot'tan maç sonunda Okan Buruk'a olay hareket!
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, İngiliz takımı Liverpool’u ağırladı. Sarı-kırmızlılar, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, Şampiyonlar Ligi’nde evindeki kötü seriyi de bitirdi. Maç sonunda Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un hareketi tepki çekti.

OKAN BURUK'UN ELİNİ SIKMADI

Liverpool un hocası Arne Slot tan maç sonunda Okan Buruk a olay hareket! 1

Maç sonunda sahaya giren Arne Slot, oyuncuların elini sıkarken Okan Buruk'u es geçti. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar 'sanırım sindiremedi' şeklinde yorumlarda bulundu.

GALATASARAY SAHASINDAKİ YENİLMEZLİĞİ 28 MAÇA ÇIKARDI

Liverpool un hocası Arne Slot tan maç sonunda Okan Buruk a olay hareket! 2

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. Müsabakadan 1-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezliğine devam etti. RAMS Park’taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Liverpool Liverpool

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liverpool'un yıldızı Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! "Yenilmemiz sürpriz değil"Liverpool'un yıldızı Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! "Yenilmemiz sürpriz değil"
Galatasaray'dan Liverpool'a sert gönderme! "İstanbul’daki tek mucizeniz hala 2005’te"Galatasaray'dan Liverpool'a sert gönderme! "İstanbul’daki tek mucizeniz hala 2005’te"
Anahtar Kelimeler:
Liverpool galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.