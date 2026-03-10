Liverpool'un korkusunu açıkladılar! Galatasaray maçı Avrupa basınının zirvesinde

Avrupa basını, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Liverpool eşleşmesini geniş şekilde değerlendirdi. Özellikle sarı-kırmızılı ekibin Juventus karşısındaki etkileyici performansı ve İstanbul’daki atmosfer, yabancı medyanın dikkat çekti.

İSPANYOLLAR YAZDI! "DESTANSI ŞEKİLDE ELEDİ..."

İspanyol basınından Marca, "Liverpool cehenneme geri dönüyor" başlığı ile haberini "İstanbul'a seyahat etmek her zaman rahatsız edicidir ve Galatasaray, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek. Juventus'u destansı bir play-off maçında eleyen Galatasaray, şans eseri Liverpool ile eşleşti. Liverpool ise Osimhen'in penaltısıyla lig maçında aldığı yenilgiden sonra bir başka zorlu sınavla karşı karşıya kalacak " şeklinde manşete taşıdı.

"BUNU ZATEN BİR KEZ YAŞADIK..."

İngiliz basını da Liverpool’un İstanbul’da oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde atmosfer ve sarı-kırmızılı ekibin form grafiğine dikkat çekti.

The Guardian, "Düşüşte olan Liverpool'un, sezonunu yeniden canlandırmak için İstanbul'da büyük bir geceye ihtiyacı var." ifadeleri kullanılan haberde Arne Slot'un "Bunu zaten bir kez yaşadık. Bizim için yeniydi. Topa sahip olduğunuzda, ıslık sesi çok yüksek, çok yüksek, bu benim için ve hatta tüm deneyimli oyuncularım için bile yeni bir şeydi" sözleri ile atmosfere yaptığı vurguya yer verdi.

"TEK YAPMASI GEREKEN JUVENTUS'UN KADERİNİ PAYLAŞMAMAK..."

SKY ise "Liverpool'un Eylül ayı sonunda Galatasaray'a yaptığı deplasman maçı tam bir felaketti." sözleri ile lig etabındaki maçı hatırlatan SKY, "Victor Osimhen'in penaltısı Türk takımına lig maçını kazandırdı. Ancak Liverpool, İstanbul'a farklı bir yerde dönüyor. Cuma gecesi FA Cup'ta Wolves karşısında alınan şok Premier Lig mağlubiyetinin intikamı alındı ve Florian Wirtz'in de kadroya geri dönmesiyle, bu Liverpool takımının sezon sonuna doğru büyük bir başarı hamlesi için güç ve kaynak topladığı hissi var. Son 16 turu rövanş maçı Anfield'da oynanacak ve Liverpool'un tek yapması gereken, eleme play-off'unun ilk maçında Galatasaray'a 5-2 yenilen Juventus'un kaderini paylaşmamak." değerlendirmesinde bulundu.

Daily Mail de okurlarına İstanbul'daki ambiyansın etkisini hatırlattı. Söz konusu haberde "Zor zamanlar geçiren Liverpool, en iyi futbolunu Şampiyonlar Ligi'ne saklıyor; belki de kazanabileceklerine inanmalılar." ifadeleri ile okuyucularının karşısına çıktı.