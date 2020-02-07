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Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.02.2020 23:19 | Son Güncelleme

Premier Lig’de tarihinin en erken şampiyonluğuna koşan Liverpool’da ipi göğüslemesi sonrası dağıtılacak prim dudak uçuklattı. 30 yıllık özlem son bulursa bu sezon ligde en az bir maçta forma giymiş tüm futbolcular bile ödülden yararlanacak.

Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

Premier Lig’de tarihinin en erken şampiyonluğuna hazırlanan Liverpool’da, bu büyük zafere ulaşılması durumunda takıma dağıtılacak olan prim belli oldu.

Buna göre Kırmızılar, şampiyonluk primi olarak futbolculara toplam 4 milyon sterlin (31 milyon TL) dağıtacak.

Ligde en yakın rakibine 22 puanlık dev bir fark atan Liverpool, 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu elde ettiğinde, bu sezon ligde en az bir maçta forma giymiş tüm futbolcular ödülden yararlanacak.

Futbolcu başına ortalama yaklaşık olarak 150 bin sterlin (1.2 milyon TL) düşecek.

İpi göğüslemek için kalan 13 maçından sadece 6 galibiyete ihtiyaç duyan takımda, fazla forma giyen oyuncuya daha çok, daha az giyenlere biraz daha az para ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

Teknik direktör Jurgen Klopp da sözleşmesi gereği ekstra bir ödemeye tabii olacak.

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