Liverpool'un yıldızı Florian Wirtz Galatasaray'ı unutamadı! Okan Buruk'a telefonda mesaj...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında forma şansı vermediği Leroy Sane’yi maçın ardından görüntülü arayarak görüştü.

İstanbul’a geldiğinden beri bir otelde konaklayan Sane’nin yanında, Alman Milli Takımı’ndan arkadaşı ve Liverpool’un yıldızı Florian Wirtz de bulunuyordu.

OKAN BURUK'A MESAJ

Liverpool kafilesi maç sonrası İngiltere’ye dönmeyip aynı otele yerleşmişti. Görüşmede Buruk’u galibiyetten dolayı tebrik eden Sane, Galatasaray taraftarının atmosferinden çok etkilendiğini dile getirdi.