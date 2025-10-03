SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Liverpool'un yıldızı Florian Wirtz Galatasaray'ı unutamadı! Okan Buruk'a telefonda mesaj...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı sonrası Leroy Sane’yi görüntülü aradı. Sane’nin yanında Liverpool’un yıldızı Florian Wirtz de vardı. Alman futbolcu, Buruk’u tebrik ederken Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferden etkilendiğini söyledi. İşte detaylar...

Liverpool'un yıldızı Florian Wirtz Galatasaray'ı unutamadı! Okan Buruk'a telefonda mesaj...
Berker İşleyen
Florian Wirtz

Florian Wirtz

ALM Almanya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasında forma şansı vermediği Leroy Sane’yi maçın ardından görüntülü arayarak görüştü.

İstanbul’a geldiğinden beri bir otelde konaklayan Sane’nin yanında, Alman Milli Takımı’ndan arkadaşı ve Liverpool’un yıldızı Florian Wirtz de bulunuyordu.

OKAN BURUK'A MESAJ

Liverpool un yıldızı Florian Wirtz Galatasaray ı unutamadı! Okan Buruk a telefonda mesaj... 1

Liverpool kafilesi maç sonrası İngiltere’ye dönmeyip aynı otele yerleşmişti. Görüşmede Buruk’u galibiyetten dolayı tebrik eden Sane, Galatasaray taraftarının atmosferinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son antrenmana katılmamıştı! Okan Buruk'tan gece yarısı Osimhen açıklamasıSon antrenmana katılmamıştı! Okan Buruk'tan gece yarısı Osimhen açıklaması
CANLI | Trabzonspor - KayserisporCANLI | Trabzonspor - Kayserispor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Liverpool son dakika galatasaray Florian Wirtz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.