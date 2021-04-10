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Liverpool uzatmalarda güldü

10.04.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool evinde Aston Villa'yı 2-1 yendi ve artık "Hayaletli köşk" kavamına gelen Anfield'da 6 maç sonra kazandı, 2021'de evindeki ilk zaferine ulaştı.

Liverpool uzatmalarda güldü

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool evinde Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 90'da bulduğu golle 2-1 kazandı.

Aston Villa, 43. dakikada Watkins'in attığı golle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 57. dakikada Salah kaydetti. 90'da sahneye çıkan Trent Alexander-Arnold, attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Liverpool'un 45+2. dakikada Firmino ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini Xherdan Shaqiri'ye bıraktı.

Premier Lig'de evinde 6 maç yenildikten sonra galibiyetle tanışan Liverpool, puanını 52 yaptı ve ilk 4 sıra için önemli bir adım attı. Son 5 maçının4'ünü kazanamayan Aston Villa ise 44 puanda kaldı.

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool deplasmanda Leeds United ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde lider Manchester City'yi konuk edecek.

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Premier League Aston Villa Liverpool
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