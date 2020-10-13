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Ljubisa Tumbakovic: “Kazanmak için sahada olacağız”

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.10.2020 19:29 | Son Güncelleme

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Türkiye maçı öncesinde konuştu. Yarın kazanmak için sahada olacaklarını söyleyen Tumbakovic, Türkiye’nin kadrosunda da çok önemli birçok isim olduğunu ifade etti.

Ljubisa Tumbakovic: “Kazanmak için sahada olacağız”

UEFA Uluslar B Ligi’nde yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Sırbistan’da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir kadroya sahip olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Tumbakovic, “Öncelikle şunu söylemek isterim, buraya gelen bütün futbolcular Sırbistan Milli Takımı’nı temsil edecek. Hepsi bütün hünerlerini sergileyecek. Bizim amacımız kasım ayında finale çıkmaktı ve bunu yerine getirdik. Bazı oyuncularımız farklı sebepler nedeniyle gelemedi. Yine de biz elimizdeki oyuncularla kazanmak için sahada olacağız ve elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

"İYİ OYUNCULARIN OLMASI, BÜTÜN PUANLARIN ALINACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Gruptaki en önemli kadrolara sahip olan Türkiye ve Sırbistan’ın son 2 sırada yer almasıyla ilgili konuşan Ljubisa Tumbakovic, “Türk Milli Takımı’nın da bizim takımımız oyuncuları da çok kaliteli. Ancak eylül ve ekim ayında yaptığımız maçlara ayrı ayrı önem verdik. Norveç’teki maçlarda elde ettiğimiz önemli bir başarıydı. Alınan puanlar, kaliteli oyuncuların ya da kadroların olmadığı anlamına gelmez. Kaliteli oyuncuların olması da bütün puanların alınacağı anlamına gelmez. O dönemin mevcut şartlarıyla alakalı bir durumda. Buraya getirdiğim oyuncular Sırbistan Milli Takımı’nın önemli oyuncularıdır ve biz yarın kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi. Türkiye’nin kadrosunda çok önemli oyuncular olduğunu da söyleyen Tumbakovic, “Türkiye’de birden fazla oyuncu gözüme çarptı. Tabii ki hangileri olduğunu size söylemeyeceğim çünkü Türkiye Milli Takımı’nın çok fazla kaliteli ismi var. Ben size isimleri söylersem taktiği de sizinle paylaşmış olurum” diyerek sözlerini tamamladı.

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