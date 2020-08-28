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Loic Remy, Çaykur Rizespor için İstanbul'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 28.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

Loic Remy, Çaykur Rizespor için İstanbul'da

Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmazsa Karadeniz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

(DHA)

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