Lokanta usulü işkembe çorbası tarifi: Hastalıklara karşı gerçek şifa kaynağı!

Mutlaka denemeniz gereken bir tarif ile karşınızdayız: Lokanta usulü işkembe çorbası tarifi. Gerçek bir şifa kaynağı, iyi bir kolajen deposu olan işkembe çorbasını evde hazırladık, tadına doyamadık. Bu reçete ile pişirdiğiniz terbiyeli işkembe çorbası tarifi ile lokantalara veda edeceksiniz.

LOKANTA USULÜ İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

Bir kilo işkembe

5 diş sarımsak

3 yemek kaşığı un

Sıvı yağ

5 yemek kaşığı sirke

Terbiyesi için malzemeler:

Bir adet yumurtanın sarısı

Bir adet limonun suyu

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Sirke

İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Terbiyeli işkembe çorbası tarifi için ilk olarak işkembeyi yıkayın ve doğrayın.

Yıkadığınız işkembeleri derin bir kaba alın. Üzerine sıcak su ve sirke koyarak yaklaşık bir saat kadar bekletin.

Bir saatin sonunda işkembeleri bol suyla yıkayın. Ardından düdüklü tencereye koyun. Üzerine geçene kadar su ilave edin, kaynamaya bırakın.

45 dakika haşlayın. Sonrasında süzün ve yeni sıcak su ekleyerek bir 20 dakika daha haşlayın.

Derin bir tencereye sıvı yağı alın. Yağı kızdırın ve içine 3 yemek kaşığı unu ilave edip kavurun.

Unun çiğ kokusu çıktıktan sonra tencerenin içine birkaç kaşık işkembenin suyundan ekleyin ve çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Ardından 6 bardak suyu tencereye ilave edin. Su kaynamaya başladığında minik minik doğradığınız haşlanmış işkembeleri kaynayan suya atın.

Sarımsakları ezin ve onları da tencereye tuzla beraber ekleyin.

Sıra geldi çorbanın terbiyesini hazırlamaya... Bir kasede unu, yoğurdu, yumurta sarısını, limon suyunu ve sirkeyi çırpın.

Çorbanın içinden bir kepçe alın ve kasenin içine koyup çırpın.

Hazırladığınız terbiyeyi hızlı bir şekilde kaynayan çorbanın içine ekleyin ve bir yandan hızlı bir şekilde çırpın.

Çorbayı kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Terbiyeli işkembe çorbası tarifini servis yaparken üzerine sirkeli sarımsaklı sos yapıp gezdirin.

İŞKEMBE ÇORBASI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İşkembeyi dana işkembe seçmelisiniz ve çok iyi bir şekilde haşlamalısınız. İşkembeyi sıcak suda bekletirken üzerine mutlaka üzüm sirkesi gezdirin. Terbiyeli işkembe çorbası tarifi

