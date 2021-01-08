Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi dumanı üstünde ezogelin çorbası tarifi!

Ezogelin çorbası Türk mutfağının en beğenilen çorbalarından biridir. Her lokantanın menüsünde yer alan ezogelin çorbası kış aylarında evlerde de sık sık yapılır. Siz de damak zevkinize isterseniz ev usulü isterseniz lokanta usulü ezogelin çorbası tariflerinden birini kolaylıkla yapabilirsiniz.

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük soğan

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 fincan bulgur

1 fincan pirinç

1 adet havuç

1 yemek kaşığı biber salçası

1/2 bardak et suyu

Kimyon

EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI

Ezogelin çorbası hazırlamak için gerekli olan malzemeler; zeytinyağı, soğan, kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, havuç, biber salçası, et suyu ve kimyondur.

Ezogelin çorbası yapmak için öncelikle ocağın altını açıyoruz. Tencereye 4 kaşık zeytinyağı ekliyoruz. Doğranmış bir büyük soğan pembeleşene kadar kavrulur. Soğan pembeleşirken sarımsakları doğrayabilirsiniz. Soğanın içerisine ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Tencereye salçayı da ekliyoruz. Salçayı kaşığın arkasıyla ezerek soğana ve sarımsağa yedirmek gereklidir.

Bütün malzemeler karıştıktan sonra bir bardak yıkanmış kırmızı mercimeği tencereye ilave ediyoruz. Bir fincan yıkanmış pirinç, bir fincan bulgur, tencereye eklenir ve kavrulmaya devam edilir. Ardından küp küp doğranmış havuçlar eklenir. Kavurma işlemine bir süre daha devam edebilirsiniz.

Malzemeler kavrulduktan sonra tatlandırmak için bir ölçü tuz ekliyoruz. Tercihe göre kırmızı biber çok yakışacaktır. 1.5 litre et suyunu da ekliyoruz. Et suyu çorbaya hem lezzet katacak hem de besin değerini arttıracaktır. Tencerenin ağzını kapatıp bir süre pişmesi için bekliyoruz. Ezogelin çorbası servise hazırdır.

EZOGELİN ÇORBASI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Ezogelin çorbasını yaparken mutlaka kaliteli malzeme kullanmak gerekir. Tarifi doğru uygulamalıyız. Et suyu veya tavuk suyu kullanarak da çorbamızın tadını arttırabiliriz. Zamanımızın kısa olduğu zaman düdüklü tencere de kullanabiliriz. Ancak çok tercih ettiğim bir yöntem değildir.



