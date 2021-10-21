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Lokomotif Moskova Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri!

21.10.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirildi. Binlerce futbolseverin heyecanla beklediği bu maç, Exxen dijital platformundan yayınlandı. Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı sonucunda yalnızca 1 gol atıldı. İşte merak edilenler...

Lokomotif Moskova Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri!

Lokomotiv Moskova ve Galatasaray bu akşam karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Lokomotiv Moskova ve Galatasaray karşılaşması 1-0 sona erdi. Maçları Exxen'den takip edebilmek için ücretli üyelik yaptırmak gerekiyor. İşte merak edilenler...

LOKOMOTİF MOSKOVA GALATASARAY MAÇININ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova’ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Ancak maçın 82. dakikasında Aktürkoğlu’nun golü ile Galatasaray öne geçti.

Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçı Exxen üzerinden yayınlandı. Söz konusu maçı izlemek için ücretli üyelik gerekiyor. Exxen'e üye olmak için "https://www.exxen.com/tr" adresine gidiniz.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Cicaldau, Babel, Mohamed.

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Exxen
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