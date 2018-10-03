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Schalke son nefeste!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 03.10.2018 22:07 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın D Grubu'ndaki rakipleri karşılaştı. Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

Schalke son nefeste!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nda Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

Maça etkili başlayan taraf Schalke olurken konuk ekip baskılı futboluyla golü aradı. Ancak savunmada geçit vermeyen Lokomotiv devreye 0-0'lık eşitlikle girdi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman ekibi, aradığı golü 88. dakikada buldu. Konoplyanka'nın kullandığı kornerde kafayı iyi vuran Weston McKennie, Schalke'ye altın değerinde 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Schalke 4 puana yükselirken Lokomotiv Moskova 0 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lokomotiv Moskova - Schalke 04 Şampiyonlar Ligi

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