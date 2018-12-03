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Lokomotiv Moskova'lı Alexey Lomakin donarak hayatını kaybetti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Liginde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'nın U21 Takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Alexey Lomakin yaşamını yitirdi. Genç oyuncu Alexey Lomakin, Moskova'da donarak hayatını kaybetti.

Lokomotiv Moskova'lı Alexey Lomakin donarak hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova'da trajik bir ölüm olayı yaşandı.

Rus ekibinin 18 yaşındaki futbolcusu Alexey Lomakin, Moskova'da donarak hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken polis ve kulübü Lokomotiv Moskova, cinayetten şüpheleniyor.

DONMUŞ CESEDİ BULUNDU...

Lomakin'in eve gelmemesinin ardından genç futbolcunun annesi, polisi ararken iki gün sonra futbolcunun donmuş cesedine rastlandı. Futbolcunun arkadaşlarıyla dışarı çıktığı ancak eve bir daha gelmediği belirtildi.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada ''Çok üzülerek U21 takımında oynayan Alexey Lomakin'in Moskova'da öldüğünü açıklıyoruz. Konu hakkında soruşturma açıldı. Büyük bir şok içindeyiz. Ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dileriz.'' sözleri kullanıldı.

Alexey Lomakin, Lokomotiv Moskova U21 takımında forma giyiyordu. Moskova'da futbolcunun öldüğü gün hava -8 derece civarlarındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
lokomotiv moskova Alexey Lomakin

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