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Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına Galatasaray'dan yanıt

21.10.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına yanıt geldi.

Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına Galatasaray'dan yanıt

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisiyle yaptığı paylaşıma cevap geldi.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın UEFA zaferi ön plana çıkarılarak '1905 numaralı oyuncu geri döndü, oyun iptal' sözleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

ONLAR DA YAPMIŞTI

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Zorlu maç öncesi Rus ekibinden dikkat çeken bir anons yapılmıştı. Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, son dönemlerde dünyanın en popüler dizisi olan Squid Game temalı bir video yayınlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
verin gazı, terim babel,yedlin,taylan la çıksın yine en az 4 gol yer hüsrana uğrarız terimin kafa ağır,yaşlı oyunculardan yana çalışıyor zaten, 3 yıldır.

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