Lokomotiv Moskova'nın Squid Game paylaşımına Galatasaray'dan yanıt

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'nın dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisiyle yaptığı paylaşıma cevap geldi.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın UEFA zaferi ön plana çıkarılarak '1905 numaralı oyuncu geri döndü, oyun iptal' sözleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

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Zorlu maç öncesi Rus ekibinden dikkat çeken bir anons yapılmıştı. Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, son dönemlerde dünyanın en popüler dizisi olan Squid Game temalı bir video yayınlamıştı.



